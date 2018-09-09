В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали временно исполняющего обязанности губернатора. Из 18 депутатов Законодательного собрания 14 проголосовали за 30-летнего Дмитрия Артюхова. Таким образом он стал самым молодым главой региона.

В Ямало-Ненецком автономном округе выбрали временно исполняющего обязанности губернатора. Из 18 депутатов Законодательного собрания 14 проголосовали за 30-летнего Дмитрия Артюхова. Таким образом он стал самым молодым главой региона, пишет агентство ТАСС.Помимо Артюхова на пост губернатора ЯНАО претендовали либерал-демократ Александр Голубенко и коммунист Виталий Лагутин. Представитель ЛДПР набрал два голоса, КПРФ – один. Последний бюллетень был признан недействительным.