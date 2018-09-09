Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) подорвали нефтепровод в провинции Киркук на севере Ирака.

Игиловцы (запрещено в РФ) двумя бомбами подорвали нефтепровод между иракскими Киркуком и Дубизом, сообщает глава курдских сил безопасности "Асаиш" Идрис Рафаат.Пожар до сих пор не потушен.Провинцию Киркук с прошлого года контролирует Багдад, однако боевики воспользовались временной сумятицей из-за смены власти, чтобы устроить атакуВ 2017 году Ирак объявил о победе над ИГИЛ (запрещено в РФ). Однако борьба со спящими ячейками продолжается, передает РИА Новости.