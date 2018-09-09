Директор барнаульского зоопарка пришел на выборы губернатора Алтайского края с тигрятами. По его словам, все, кто окажется на избирательном участке в Единый день голосования, будут иметь возможность сделать памятное фото с маленькими хищниками, которым вскоре предстоит покинуть Барнаул.

Опубликовано видео необычного появления директора зоопарка Барнаула Сергея Писарева на избирательном участке во время выборов губернатора Алтайского края.Сергей Писарев и его спутники пришли с тигрятами, чем немало удивили и порадовали собравшихся. Как рассказал СМИ директор зоопарка, все пришедшие на избирательный участок в день голосования, 9 сентября, смогут сфотографироваться с маленькими хищниками.По его словам, тигрята скоро покинут Барнаул –двое отправятся в Семипалатинск, а один – в Улан-Удэ.Напомним, что в воскресенье в России проходит Единый день голосования. Всего по стране проходят порядка пяти тысяч выборов разного уровня. В 22 регионах идут прямые выборы глав, в 16 — голосование за состав местных заксобраний.В семи одномандатных округах проходят выборы в Госдуму. Всего в списках избирателей значатся 65 миллионов человек.