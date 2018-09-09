Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника и поделился своими впечатлениями от этого события.

Проголосовал на выборах мэра Москвы. Когда ставишь отметку напротив собственного имени, испытываешь определенное чувство неловкости. Ведь тебя избирают горожане, а не ты сам. И приходить с утреца пораньше проголосовать за себя – это как-то смешно! Как ставить лайк самому себе.Но в то же время, ты волнуешься. Во-первых, потому что ощущаешь себя в этом школьном здании как на экзамене, к которому готовился всю жизнь или, как минимум, последние пять лет. И, во-вторых, потому что этим самым еще раз подтверждаешь свою готовность и решимость в случае избрания работать дальше ответственно и добросовестно. На благо Москвы, на благо москвичей.Это последний возможный срок, и у тебя начинается обратный отсчет. Время становится все более осязаемым, с каждым днем его становится все меньше, а дел меньше не становится и очень хочется успеть сделать как можно больше.