Производитель оружия концерн Калашников купил у госкорпорации Ростех 60% акций научно-производственного объединения Молния. Стоимость сделки оценивается почти в 350 миллионов рублей. Кроме того, новый хозяин должен погасить долги НПО. Это еще примерно 600-700 миллионов рублей.

Производитель оружия концерн "Калашников" купил у госкорпорации "Ростех" 60% акций научно-производственного объединения "Молния". Стоимость сделки оценивается почти в 350 миллионов рублей. Кроме того, новый хозяин должен погасить долги НПО. Это еще примерно 600-700 миллионов рублей, пишет агентство ТАСС.Как добавляют в госкорпорации "Ростех", у "Молнии" есть непрофильные активы, стоимость которых составляет около 1 миллиарда рублей. Деньги от их продажи пойдут на модернизацию предприятия и вывод его из кризиса. Дополнительное финансирование должны дать новые оборонные заказы. Их уже подписано на 1 миллиард 340 миллионов рублей. Еще несколько контрактов на более чем 2 миллиарда планируют заключить в этом и следующем году.Основная часть заказов, поясняют в НПО "Молния", – это ракеты-мишени. В том числе те, которые имитируют крылатые ракеты.НПО "Молния" – одно из главных предприятий, занимавшихся созданием многоразового корабля "Буран". Однако в 2010 году стало известно о финансовых проблемах научно-производственного объединения. Тогда же была запущена процедура банкротства, а в 2012 году НПО "Молния" перешло на внешнее управление.