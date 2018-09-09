Продюсеры певца Егора Крида извинились за отмену концерта артиста в Махачкале. Деньги за билеты вернут в течение трех дней.

Продюсеры певца Егора Крида извинились за отмену концерта артиста в дагестанской столице. Концерт должен был состояться 9 сентября на летней эстраде государственной филармонии в Махачкале. Однако шоу отменено из-за поступивших через социальную сеть угроз расправы над певцом. Также в интернете была организована кампания, призывавшая игнорировать концерт исполнителя как "не соответствующий религиозным нормам".Несмотря на угрозы и призывы бойкотировать выступление, билеты на концерт были проданы еще в августе за 3 недели до шоу. Проданные билеты начнут принимать обратно с 14 сентября, в течение трех дней потраченные на их покупку средства будут компенсированы.МВД республики гарантировало безопасность певцу, однако Крид принял решение отменить выступление. В том числе и в целях безопасности для слушателей.Авторы угроз, адресованных артисту, уже установлены, в их отношении начата проверка.Ранее Крид отменял концерт на Дальнем Востоке. Организаторы требуют вернуть 500 тысяч рублей через суд.