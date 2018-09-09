Завод Крымский титан погасил все печи. Работу на предприятии остановили на две недели. На столько же планируют эвакуировать всех детей из близлежащего города Армянска. Учеников со 2 по 11 класс отправят в летние лагеря, а первоклашек и детсадовцев – в санатории, где они будут находиться вместе с родителями.

Завод "Крымский титан" погасил все печи. Работу на предприятии остановили на две недели. На столько же планируют эвакуировать всех детей из близлежащего города Армянска. Учеников со 2 по 11 класс отправят в летние лагеря, а первоклашек и детсадовцев – в санатории, где они будут находиться вместе с родителями, сообщает агентство ТАСС.Напомним, 24 августа на "Крымском титане" произошел выброс неизвестных химических веществ: на домах и деревьях Армянска появился желтый налет, а некоторые жители пожаловались на плохое самочувствие.По предварительным данным, главная виновница выброса – Украина. Именно киевские власти приказали перекрыть Северо-Крымский канал, который питал водой в том числе и накопитель химических веществ завода. Резервуар стал пересыхать, и отходы производства начало разносить ветром по окрестностям.