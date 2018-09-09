Регистратор запечатлел момент столкновения пяти автомобилей в Ростове-на-Дону. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе – пешеход, сбитый машиной, вылетевший на тротуар после аварии.

В сети размещены кадры аварии, произошедшей днем в субботу, 8 сентября, на пересечении улицы Варфоломеева и Буденновского проспекта в Ростове-на-Дону.Судя по записи, сделанной регистратором, установленном в автомобиле BMW, его водитель начал движение на запрещающий сигнал светофора.Выехав на перекресток, он врезался в SsangYong. Протараненное авто, кувыркаясь, вылетело на тротуар, снесло человека и столкнулось с припаркованными Renault, Hyundai и Subaru, остановившись на крыше у последнего.По данным СМИ, в результате инцидента пострадал пешеход и два человека, находившиеся в салоне автомобиля SsangYong.