Балерина Елена Дмитриева, которая заявляла о многолетнем романе с Николаем Караченцовым, попыталась выяснить отношения с женой артиста. Супруга тяжелобольного актера встретилась с соперницей лицом к лицу в эфире Первого канала.

Балерина Елена Дмитриева, которая заявляла о многолетнем романе с Николаем Караченцовым, попыталась выяснить отношения с женой артиста. Супруга тяжелобольного актера встретилась с соперницей лицом к лицу в эфире Первого канала.Встреча любовницы Караченцова и его законной супруги произошла на шоу "Эксклюзив". Выяснилось, что танцовщица прилетела из Парижа для того, чтобы извиниться перед женой артиста.Дмитриева не отступает от своих слов. Балерина продолжает утверждать, что ее близкие отношения со знаменитостью продолжались 23 года. Дмитриева добавила, что Караченцов неоднократно обещал подать на развод и завести с новой избранницей ребенка. При этом он просил возлюбленную подождать, пока сам не поговорит с Поргиной.Однако когда Елена увидела прочитала в одном журнале то, что в семейной жизни артиста все хорошо, она поняла: это все был большой обман. "Спустя много лет я поняла, что он ничего не хотел менять в своей жизни", – призналась Дмитриева.Стоит отметить, что в ходе эфире балерина многократно извинилась перед Поргиной. Жена Караченцова, в свою, очередь, не допускала и мысли о том, что у супруга была связь с другой женщиной.Актриса спросила, сколько шрамов и родинок есть на теле артиста. Дмитриева ответить не смогла.