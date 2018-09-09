Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке в школе №1448, что в Раменском районе столицы. Премьер-министр поздоровался со всеми присутствующими, после чего получил бюллетень, поставил в нем отметку и бросил в урну.

Дмитрий Медведев проголосовал на избирательном участке в школе №1448, что в Раменском районе столицы. Премьер-министр поздоровался со всеми присутствующими, после чего получил бюллетень, поставил в нем отметку и бросил в урну. Как отмечает агентство ТАСС, приезд Медведева на избирательный участок никак на его работу не повлиял. Вход для других граждан не ограничивали.Напомним, на выборах в Москве уже проголосовал действующий глава города Сергей Собянин. Он приехал на участок №90, на улице Николаева. Также свой гражданский долг выполнили кандидаты в столичные мэры либерал-демократ Михаил Дегтярев и коммунист Вадим Кумин.Кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов голосовал на улице Марксистской. Он считает, что нынешние выборы определяют судьбу Москвы на десятки лет вперед.