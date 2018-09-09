На Пушкинской площади в Москве собрались две тысячи участников несогласованной акции. Они заблокировали Тверскую улицу и Тверской бульвар. Полиция, свою очередь, следит за безопасностью: окружили Пушкинскую площадь металлическими ограждениями и через громкоговорители призывают соблюдать закон.

На Пушкинской площади в Москве собрались две тысячи участников несогласованной акции. Они заблокировали Тверскую улицу и Тверской бульвар, сообщает агентство "Интерфакс".Полиция, свою очередь, следит за безопасностью: окружили Пушкинскую площадь металлическими ограждениями и через громкоговорители призывают соблюдать закон.Полицейские просят собравшихся не мешать другим гражданам, а также напоминают, что они участвуют в несогласованном мероприятии. Следовательно, их действия – это нарушение общественного порядка, что, вместе с неподчинением законному требованию сотрудника правоохранительных органов, повлечет административное наказание.Как пояснили в мэрии Москвы, акция на пушкинской площади не была согласована потому, что в столице проходит День города и единый день голосования, агитация в это время запрещена.