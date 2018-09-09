Эвелина Бледанс, которая, по слухам, должна находиться в интересном положении после процедуры ЭКО, появилась на публике. Это событие просто не могло пройти мимо общественности.

Эвелина Бледанс, которая, по слухам, должна находиться в интересном положении после процедуры ЭКО, появилась на публике. Это событие просто не могло пройти мимо общественности.Вездесущие фотографы запечатлели актриса на одном из светских мероприятий в просторном сарафане, который полностью скрывал возможные изменения в ее фигуре. Бледанс никак не комментировала слухи о беременности, но поделилась впечатлениями от шоппинга."Как всегда красиво, позитивно. Это прекрасно, когда каждое посещение выставки приносит море эмоций от увиденных красивых вещей, необычных новинок и талантливых людей, которые их создают. Здесь присутствует ощущение весны в любое время года. В этот раз я выбрала для себя потрясающий кардиган, в который сразу влюбилась. Чтобы я не мерила после, новая любовь не выходила у меня из головы. Решила – надо брать, чтобы не снился по ночам! Также мне очень понравилась пуховая практичная куртка. Это то, что мне нужно для гастролей", – заявила артистка.