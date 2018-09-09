Автомобилист, проезжавший по Крымскому мосту в субботу, 8 сентября, запечатлел на регистратор плавучий кран, столкнувшийся с опорой переправы между островом Тузла и фарватером. Напомним, что в результате ЧП на одном из участков моста было временно ограничено движение, сейчас он функционирует в штатном режиме.

Очевидцы, проезжавшие в субботу на автомобиле по Крымскому мосту, запечатлели последствия столкновения плавкрана с сооружением.Напомним, что утром 8 сентября сильный шторм, бушевавший в Керченском проливе, сорвал с якоря плавучий кран. Через некоторое время плавкран врезался в одну из опор автомобильной части переправы между островом Тузла и фарватером.В результате инцидента была повреждена световая опора и ограждение, на аварийном участке было временно ограничено движения.Ранее 33Live.RuRu публиковали кадры столкновения, сделанные очевидцем.В настоящее время Крымский мост работает в штатном режиме.