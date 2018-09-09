В Сети набирает вирусную популярность видео забавной реакции певицы Лолиты на новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Певица прошлась по коллегам крепким словцом.

В Сети набирает вирусную популярность видео забавной реакции певицы Лолиты на новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Певица прошлась по коллегам крепким словцом.На опубликованных кадрах певица заявила, что неоднократно просила одного из создателей клипа, Александра Гудкова, написать ей сценарий для ее клипов. Однако специалист так и не взялся за эту работу."О! Написано, что их лишают званий народных артистов!, – обрадовалась Лолита. "Вот у меня звания нет, пусть и у них не будет", – добавила она. Кроме того, певица уточнила, что не будет смотреть клип коллег по цеху, чтобы у него было меньше просмотров.Напомним, что недавно в соцсетях вызвал большой резонанс клип на песню Киркорова и Баскова "Ибица". В видео вошли неоднозначные сцены, которые шокировали многих поклонников.Ранее сообщалось, что Лолита пришла на саундчек конкурса "Новая волна" в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости. в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости.