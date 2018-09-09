Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала всех, кто не доверяет качеству проведения выборов, пойти в наблюдатели и лично увидеть этот процесс.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пригласила всех желающих стать наблюдателями на выборах. "Если хотите знать, как проходят выборы, идите в наблюдатели", — сказала Памфилова. Говоря о тех, кто не доверяет прозрачности выборной процедуры, глава ЦИК призвала сначала разобраться в предмете и затем делать "какие-то поверхностные заявления, далекие от действительности".В 2018 году в единый день голосования 9 сентября проходят выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, кампании по выборам в органы местного самоуправления и дополнительные выборы в Госдуму — всего порядка 5 тысяч кампаний.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила перенести единый день голосования на будний день и объявить его нерабочим. Оценивая новшество кампании 2018 года — организацию избирательных участков в садовых и дачных товариществах Подмосковья, омбудсмен предположила, что это "лучший вариант реализации избирательного права".