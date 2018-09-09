Оснащение выборов в России уникально с технической стороны, убеждена глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, видео, поступающее с избирательных участков в реальном времени - уникальная вещь в мировой практике - в мире такие технологии постепенно распространяются, но очень медленно.

Оснащение выборов в России уникально с технической стороны, убеждена глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, видео, поступающее с избирательных участков в реальном времени — уникальная вещь в мировой практике — в мире такие технологии постепенно распространяются, но очень медленно.По словам Памфиловой, в Центризбиркоме уже поставлены задачи еще в большей степени упорядочить нормативную базу, связанную с видеонаблюдением. Речь идет, в частности, об использовании видеонаблюдения как доказательства тех или иных действий, передает РИА Новости.Элла Памфилова отметила также, что в России нет "гонки" за повышение явки избирателей в Единый день голосования, передает "Интерфакс". Однако, отметила она, важно, чтобы информационная кампания способствовала тому, чтобы многие люди все же пришли на участки и сделали свой выбор.