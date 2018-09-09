Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились продолжить общение, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общение между президентами России и Турции будет продолжено. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам трехстороннего саммита Россия — Иран — Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. "Президенты договорились продолжить общение", — сказал Песков.Ранее Эрдоган в беседе с журналистами заявил о возможности встречи с Путиным после визита в Германию, который запланирован на 27—28 сентября. "После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным", — сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита, его слова приводит в воскресенье газета Yeni Şafak.Как отметил Эрдоган, темой новой встречи может стать не только урегулирование сирийского конфликта, но и "множество других различных идей". Предварительную тематику обсудят правительственные делегации и профильные министерства.Общение Путина и Эрдогана может состояться и 14 сентября в Стамбуле, где пройдет встреча представителей Турции, России, Франции и Германии по Сирии.