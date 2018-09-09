Главный казанова российской эстрады Валерий Леонтьев так и не выступил на Новой волне в Сочи. С песней Билет он должен был появиться в середине концерта закрытия. Хотя еще накануне врачи говорили, что под угрозой его выступления не только на конкуре молодых исполнителей, но и традиционные гастроли по Черноморскому побережью.

Главный "казанова" российской эстрады Валерий Леонтьев так и не выступил на "Новой волне" в Сочи. С песней "Билет" он должен был появиться в середине концерта закрытия. Хотя еще накануне врачи говорили, что под угрозой его выступления не только на конкуре молодых исполнителей, но и традиционные гастроли по Черноморскому побережью.Новость о том, что у Валерия Леонтьева диагностировали пневмонию, очень огорчила поклонников. Ведь участие артиста предполагалось в трех днях "Новой волны". Особенно все ждали его появления на творческом вечера Ирины Аллегровой с песней "Занавес".Но, как говорится, человек предполагает, предполагает, а бог располагает. На своей странице в социальной сети певец сообщил что медики диагностировали у него пневмониюи категорически запретили выходить на сцену. "Я не хочу, чтобы моя болезньобрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, доконцерта закрытия я встану на ноги", – заметил Леонтьев.Врачи полагали, что он излишне оптимистично настроен – с таким, как у него, тяжелым воспалением легких можно провести в постели до месяца. И под угрозой были не только выступления не только на "Новой волне", но и долгожданные сольники в Сочи, Лазаревском, Геленджике и Анапе, которые были в плане до середины сентября."Валера Леонтьев с трудом передвигался по номеру, – рассказал на пресс-конференции композитор и продюсер Игорь Яковлевич Крутой. – У него пневмония. Мы вызвали Валере "скорую". Вот сейчас думаем, как ему сегодня выходить на сцену. Но сам Валера очень хочет сегодня быть на сцене. Думаю, приедет, выступит".Увы, увы... Многие поклонники артиста специально приехал в Сочи чтобы посмотреть на яркое выступление любимца. А когда он так и не появился на сцене, люди даже плакали от огорчения."Валерий Яковлевич заболел еще в Москве, но там ему скоро стало лучше, – сообщили Dni.Ru члены коллектива артиста. – Потом этот перелет в Сочи его подкосил, и он снова слег. Всю ночь к нему в "Президентский люкс" отеля приезжали скорые, ставили ему капельницы, кололи уколы. Словом, врачи сделали все возможное, чтобы поставить артиста на ноги. Но увы, не смогли помочь ему выйти на сцену".Напомним, в августе 2017-го от двухсторонней пневмонии скончался Олег Яковлев, знакомый по группе "Иванушки". Певец помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких, медики подключили его к аппарату искусственного дыхания, но спасти не смогли...