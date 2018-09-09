Десять человек получили травмы различной степени тяжести и трое погибли в результате наезда автомобиля на группу людей на юго-востоке столицы. По имеющейся информации, водитель пошел на таран преднамеренно, решив отомстить за обиду, нанесенную ему в кафе неподалеку от места ЧП.

Опубликованы кадры, сделанные очевидцем в первые минуты после страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в воскресенье, 9 сентября, на Новочеркасском бульваре в Юго-Восточном административном округе Москвы.В настоящее время известно, что мужчина на автомобиле Volkswagen Polo преднамеренно совершил наезд на группу людей после ссоры в кафе неподалеку.По словам свидетелей, незадолго до произошедшего он покинул заведение, дождался выхода своих обидчиков на улицу, и протаранил их на машине.По предварительным данным, погибли три человека, 10 госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе 17-летний подросток.Известно, что все участники конфликта являются гражданами Киргизии.Подозреваемый задержан, с ним работают правоохранители.