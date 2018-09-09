Президент РФ Владимир Путин поздравил евреев России с Новым годом и поставил в пример многодетного отца — главного раввина России.

Президент РФ Владимир Путин поздравил евреев России с Новым годом.Поздравляя евреев России с одним из самых почитаемых в еврейском календаре праздником – Рош ха-Шана, президент отметил активное участие еврейских религиозных организаций в жизни страны, их благотворительную деятельность и просветительские проекты. Текст приветственной телеграммы, обращенной к еврейскому народу, опубликован на сайт Кремля."Важен вклад еврейских общин в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, упрочение многовековой дружбы народов России", — считает российский президент.Во время встречи с главным раввином России Берлом Лазаром накануне еврейского Нового года Путин поставил его в пример как многодетного отца."У меня 14 детей и семь внуков. Все они любят Россию и хотят жить в этой стране", — сообщил Лазар."Мы все должны брать пример с вас! Дай бог здоровья!" — сказал президент и обещал попробовать главное угощение еврейского нового года — яблоко с медом.Главный раввин пожелал евреям в наступающем году реализации потенциала и ощущение любови всевышнего.Наступление Рош а-Шана иудеи начнут праздновать вечером 9 сентября (29 элула). Празднества по случаю наступления 5779 года от сотворения мира продлятся до заката солнца во вторник.