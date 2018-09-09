Президент России Владимир Путин заявил, что ему несложно было выбрать, за кого из кандидатов в мэры Москвы проголосовать.

Российский лидер Владимир Путин, проголосовав на выборах мэра Москвы, заявил, что ему несложно было выбрать кандидата, однако только с третьего раза смог опустить бюллетень в электронную урну для голосования.Президент прокомментировал, что очевидно не с той стороны его вставлял.Его бюллетень особый. Голосуя, Путин поставил не крестик, а галочку, передает РИА НовостиКроме того. Путин вспомнил, что сам был заместителем мэра. И он думает, что с работой мэра справился бы неплохо. Самое сложное, на его взгляд, — работать с людьми, как это приходится делать главе муниципального образования, передает ТАСС.Ранее президент сказал, что хотя есть проблемы, Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством. Он может сравнивать развитие Москвы с развитием других крупных мировых центров. И выразил надежду, что существующий стиль управления Москвой будет сохранен.