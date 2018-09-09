Президент России Владимир Путин рассчитывает, что нынешний стиль управления Москвой будет сохранен в ближайшей перспективе.

Российский лидер Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы и выразил надежду, что существующий стиль управления Москвой будет сохранен.Президент отметил, что хотя есть проблемы, Москва развивается хорошими темпами и с хорошим качеством. Он может сравнивать развитие Москвы с развитием других крупных мировых центров, передает "Интерфакс".Путин голосовал в РАН на улице Косыгина, в избирательном участке 2151, передает РИА Новости.Также на избирательных участках сегодня уже побывали премьер-министр Дмитрий Медведев, действующий мэр столицы Сергей Собянин и кандидаты на этот пост: Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов из партии "Справедливая Россия".Кроме того, свои голоса за будущего мэра отдали председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский.