Полузащитник сборной России и испанской Валенсии Денис Черышев подозревается в нарушении антидопинговых правил. Отец футболиста Дмитрий в одном из интервью заявил о перенесенной сыном инъекции гормона роста в ходе его восстановления от травмы.

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев подозревается в нарушении антидопинговых правил. Отец футболиста Дмитрий в одном из интервью заявил о перенесенной сыном инъекции гормона роста в ходе его восстановления от травмы.Такая процедура является нарушением антидопинговых правил. Однако позже Черышев-старший опроверг эту информацию, заявив, что его неправильно поняли. Официальное опровержение выпустил и Российский футбольный союз. В РФС отметили, что инъекция была, но не гормона роста, а богатой тромбоцитами плазмы. Эта терапия не является запрещенной.В результате испанскими допинг-офицерами было инициировано разбирательство в отношении Черышева-младшего. Как сообщает ТАСС, на данный момент Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) были отправлены материалы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и в национальное допинговое агентство Испании. Документы связаны с возможным нарушением игроком правил."Мы получили все объяснения от игрока и его отца, – сказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. – По их мнению, произошла ошибка. Отец оговорился, а журналисты написали не то, что было на самом деле. В свою очередь, "Спорт уик-энд" не предоставил нам аудиозапись разговора".Напомним, что Черышев выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира. В составе российской команды полузащитник сыграл пять матчей и стал автором четырех забитых голов.