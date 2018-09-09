Союз биатлонистов России получил официальный запрос от Федерации биатлона Молдавии с просьбой позволить четырем российским биатлонистам сменить свое спортивное гражданство. Молдавия желает видеть под своим флагом Екатерину Шумилову, Алену Ладыгину, Анастасию Толмачеву и Павла Магазеева.

Союз биатлонистов России получил официальный запрос от Федерации биатлона Молдавии с просьбой позволить четырем российским биатлонистам сменить свое спортивное гражданство. Молдавия желает видеть под своим флагом Екатерину Шумилову, Алену Ладыгину, Анастасию Толмачеву и Павла Магазеева."Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали и теперь ждем ответа, – цитирует ТАСС генерального секретаря молдавской федерации Петра Брия. – Речь идет о Екатерине Шумиловой, Анастасии Толмачевой, Алене Ладыгиной и Павле Магазееве. Мы готовы дать им возможность реализовать себя".При этом Брия надеется на то, что никаких препятствий в вопросе предоставления спортсменам молдавского спортивного гражданства не возникнет. При этом он уточнил, что переход россиянок под молдавские знамена не будет подразумевать выплату с их стороны финансовой компенсации. Такое решение он объяснил отсутствием средств.Ранее указанные спортсмены уже успели выступить за Молдавию в августе на соревнованиях по летнему биатлону.