Мужская сборная России по пулевой и стендовой стрельбе одержала победу на чемпионате мира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени. Мировое первенство проходит в Корее и завершится 14 сентября.

Мужская сборная России по пулевой и стендовой стрельбе одержала победу на чемпионате мира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени. Мировое первенство проходит в Корее и завершится 14 сентября.Сборную России в соревнованиях представляли Максим Степанов, Владислав Пряшников и Владислав Щепоткин. Следом за россиянами на пьедестале расположились спортсмены КНДР и Швеции.Также отметим, что женская сборная России в лице Юлии Эйдензон, Ольги Степановой и Ирины Измалковой завоевала бронзовые комплекты наград. В медальном зачете сборная России располагается на третьей строчке. Россияне завоевали восемь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.