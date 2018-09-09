Женский финал Открытого чемпионата США по теннису был омрачен выходкой американки Серены Уильямс, устроившей скандал с судьей Карлосом Рамосом. В решающем матче Уильямс проиграла японке Наоми Осаке в двух партиях 2:6, 4:6.

Женский финал Открытого чемпионата США по теннису был омрачен выходкой американки Серены Уильямс, устроившей скандал с судьей Карлосом Рамосом. В решающем матче Уильямс проиграла японке Наоми Осаке в двух партиях 2:6, 4:6.Судья Рамос наказал 23-кратную победительницу турниров Большого шлема за то, что она получала подсказку от тренера. Уильямс не согласилась, и тогда судья снял с нее гейм – счет из 3:4 стал 3:5 не в пользу Серены. Это решение вывело американку из себя, и она обрушилась на Карлоса Рамоса с оскорблениями. Теннисистку удалось успокоить, а Карлос Рамос не принимал участия в церемонии награждения.После матча Серена Уильямс объяснила причину своего поведения. " Я не могу назвать его вором потому, что он снял с меня очко. Но я видела, как другие судьи-мужчины делают то же самое. Здесь я борюсь за права женщин и за равенство женщин и мужчин во всех сферах. Если я говорю, что он вор, а он снимает с меня гейм — я считаю это проявлением сексизма. Он никогда не снимал гейм с мужчин, когда ему говорили то же самое. Это не укладывается у меня в голове. Но я буду продолжать бороться за права женщин. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф", — цитирует Уильямс "Спорт-Экспресс".