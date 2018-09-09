Американка Серена Уильямс проиграла в финале Открытого чемпионата США японке Наоми Осаке в двух партиях 2:6. 4:6. При этом Серена осталась крайне недовольна судейством.

Американка Серена Уильямс проиграла в финале Открытого чемпионата США японке Наоми Осаке в двух партиях 2:6. 4:6. При этом Серена осталась крайне недовольна судейством.Серна Уильямс в резкой форме обвинила судью Карлоса Рамоса в необъективности. Теннисистка назвала Рамоса лжецом и вором. Вина Рамоса заключалась в том, что он наказал Уильямс за то, что она разбила ракетку. 23-кратной победительницй Большого шлема было присуждено штрафное очко."Ты атаковал меня как личность, и ты должен извиниться передо мной. Ты лжец. До конца своей жизни ты не будешь судить мои матчи. Извинись. Ты украл у меня очко, ты еще и вор", — приводит слова Уильямс "Спорт-Экспресс".,Серена на этом не успокоилась. Она вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах подняла тему, что судья на вышке предвзято относится к ней, потому что он — мужчина, а она — женщина. Это привело к тому, что с американки сняли еще и гейм.