Известный сербский тренер Синиша Михайлович будет судиться с лиссабонским Спортином. Михайлович намерен отсудить у португальцев 11 миллионов евро.

Известный сербский тренер Синиша Михайлович будет судиться с лиссабонским "Спортином". Михайлович намерен отсудить у португальцев 11 миллионов евро.Прошлым летом Синиша Михайлович был назначен главным тренером "Спортинга". Но серб занимал эту должность всего две недели и даже не успел начать подготовку к сезону. Во время отпуска Михайлович был уволен со своего поста.Контракт был расторгнут в связи изменениями в самом "Спортинге". Новое руководство решило отказаться от сотрудничества с сербским тренером. Но Михайловича не устроило подобное развития событий, и он выставил лиссабонцам иск в 1 миллионов евро.