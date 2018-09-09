На выборах мэра Москвы проголосовали действующий градоначальник Сергей Собянин и другие кандидаты. Всего на эту должность претендуют пять кандидатов.

На выборах мэра Москвы проголосовали действующий градоначальник Сергей Собянин и другие кандидаты. Всего на эту должность претендуют пять кандидатов.Сергей Собянин традиционно проголосовал на избирательном участке номер 90 на улице Николаева в центре Москвы. Действующий мэр признался, что "волнуется как школьник", пришедший на экзамены, к которым готовился последние пять лет. Он также поздравил жителей столицы с Днем города, передает ТАСС.Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР и депутат Госдумы Михаил Дегтярев проголосовал на участке номер 2269 в столичном районе Ломоносовский. Кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин голосовал на избирательном участке 2290 на улице Академика Пилюгина, передает РИА Новости.Кандидат в мэры столицы от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов проголосовал на столичном избирательном участке номер 120 на улице Марксистская. По его словам, на сегодняшних выборах мэра Москвы определяется судьба столицы на десятилетия вперед, так что он призывает всех москвичей прийти на избирательные участки и отдать свой голос.Явка избирателей на мэрских выборах в столице на 10 часов утра составила 2,61 процента, сообщил журналистам глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В городе открыто более 3600 избирательных участков, а за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.