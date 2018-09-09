Стрельба в ресторане Макдональдс в американском штате Алабама закончилась гибелью 20-летнего мужчины. Еще четыре человека, среди которых 16-летний подросток, получили тяжелые ранения и отправлены в больницу.

Стрельба в ресторане "Макдональдс" в американском штате Алабама закончилась гибелью 20-летнего мужчины. Еще четыре человека, среди которых 16-летний подросток, получили тяжелые ранения и отправлены в больницу, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Как стало известно журналистам, инцидент произошел в 02:30 ночи, то есть примерно в 10:30 по Москве. Перестрелке предшествовала ссора.Напомним, 6 сентября в американском штате Цинциннати 29-летний Омар Энрике Санта Перес устроил стрельбу в холле бизнес-центра. Он убил троих и ранил еще двоих человек. После этого сам был застрелен полицейскими.