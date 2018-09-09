Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне товарищеского поединка против Чехии, который состоится в Ростове-на-Дону, заявил, что российская команда не должна выступать исключительно на московском стадионе Лужники. Наставник выступает за проведение игр в регионах.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне товарищеского поединка против Чехии, который состоится в Ростове-на-Дону, заявил, что российская команда не должна выступать исключительно на московском стадионе "Лужники". Наставник выступает за проведение игр в регионах."Мы – не сборная Москвы, и мы хотим, чтобы нашу игру видели в регионах, — приводит слова Черчесова ТАСС. – Выбирая Ростов-на-Дону, мы исходили из логистики. Сюда мы за час долетели из Трабзона. Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики. Мы бы хотели показать себя в других городах, чтобы это была сборная России".При этом Черчесов отметил, что и про "Лужники" команда не забудет. Он признался, что сборная России будет дожидаться результатов жеребьевки Евро-2020 года. По его признанию, выбор в пользу главного стадиона страны будет зависеть от того, кто попадется в соперники.Напомним, встреча между Россией и Чехией состоится в понедельник, десятого сентября на стадионе "Ростов Арена".