Полиция Таиланда арестовала двух человек, которые перевозили 10 миллионов таблеток метамфетамина, упакованные в 50 мешков. По оценкам специалистов, общая стоимость партии превышает 30 миллионов долларов.

Полиция Таиланда арестовала двух человек, которые перевозили 10 миллионов таблеток метамфетамина, упакованные в 50 мешков. По оценкам специалистов, общая стоимость партии превышает 30 миллионов долларов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Как стало известно журналистам, погоня началась после того, как два подозрительных автомобиля не остановились на одном из контрольно-пропускных пунктов. Сдаваться нарушители не собирались, поэтому остановились только после того, как им прострелили колеса.Водителя и пассажира первой машины удалось задержать. Два наркоторговца из второго автомобиля смогли убежать от полиции. Они объявлены в розыск.