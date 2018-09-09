В немецком городе Кетен в драке с группой афганцев погиб 22-летний немец. По сообщению таблоида Bild, задержаны двое подозреваемых - граждане Афганистана.

В немецком городе Кетен в драке с группой афганцев погиб 22-летний немец. По сообщению таблоида Bild, задержаны двое подозреваемых — граждане Афганистана. По имеющимся данным, на детской площадке в Кетене (федеральная земля Саксония-Анхальт) у подозреваемых возник спор с третьем афганцем и гражданкой Германии из-за того, кто из троих мужчин является отцом ребенка женщины. После того, как к ссорящимся людям подошли еще двое немцев, вспыхнула драка.В результате 22-летний немец получил тяжелые ранения и умер в больнице, передает РИА Новости. Умирающего успел навестить в больнице его брат, имеющий судимость за преступления, совершенные из праворадикальных убеждений.Ранее, 26 августа, в результате драки в городе Хемнице на юго-востоке Германии (федеральная земля Саксония) погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в его убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. В городе после этого вспыхнули беспорядки, в том числе с участием ультраправых.Первого сентября на демонстрации в Хемнице под эгидой различных партий и движений вышли около почти 10 тысяч человек. Было зафиксировано не менее 25 правонарушений — среди них было причинение телесных повреждений, нанесение ущерба имуществу, сопротивление сотрудникам полиции и использование символов запрещенных организаций. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.Посетить Хемниц планирует канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее она несколько раз заявляла о "недопустимости замалчивания преследования невинных людей" на улицах Хемница в ходе праворадикальных акций. Между тем премьер Саксонии Михаэль Кретчмер заявил, что никакой травли и беспорядков, по его мнению, в городе не было. Ангела Меркель с такой оценкой ситуации не согласилась.Теперь, после гибели молодого немца в Кетене, правое движение Pro Chemnitz объявило на своей странице в Facebook о новом митинге. Людей зовут собраться на него в пятницу 14 сентября у одной из главных достопримечательностей Хемница — памятника Карлу Марксу (с 1953 года по 1990 год город носил название Карл-Маркс-Штадт).В соцсетях пользователи выражают опасения того, что в самом Кетене нынешним вечером возможны "погромы", для которых якобы идет "масштабная мобилизация" в кругах неонацистов.#Köt0909 #Köthen nicht dem rechten Mob überlassen! #Pogrome verhindern, bevor sie entstehen.l! https://t.co/DXe3yrUn8E pic.twitter.com/rE4Hqdms2z— Dessau Nazifrei (@Dessau_Nazifrei) 9 сентября 2018 г.