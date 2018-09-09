На северо-востоке Австрии перевернулся трактор с прицепом, в котором находились люди. В результате инцидента пострадали, как минимум, 13 человек.

На северо-востоке Австрии перевернулся трактор с прицепом, в котором находились люди. В результате инцидента пострадали, как минимум, 13 человек.Все травмированные в результате опрокидывания прицепа — женщины, они были доставлены в больницы, передает ТАСС. Причина инцидента пока не установлена.