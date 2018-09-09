В Москве, в парке Зарядье открылся концертный зал мирового уровня. Здесь есть самый большой в столице орган, зал-трансформер, уникальная акустическая система и все это находится в радующем глаз футуристическом интерьере.

В Москве, в парке "Зарядье" открылся концертныйзал мирового уровня. Здесь есть самый большой в столице орган, зал-трансформер,уникальная акустическая система и все это находится в радующем глаз футуристическоминтерьере.Москвичи ко Дню города получили еще один подарок. На торжественном открытии концертногозала в "Зарядье" присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр и мэр столицы СергейСобянин. В концерте-открытии принял участие прославленный дирижер Валерий Гергиев и возглавляемый им оркестр Мариинского театра.Парк "Зарядье" работает вот уже год. Он сам по себе –уникальный объект, лучшее общественное пространство города. Москвичи и гости столицынаслаждаются аттракционами, парящиммостом, лесом, степью, тундрой и заливными лугами у стен Кремля. Теперь ко всейэтой красоте добавился красавец концертный зал, расположившийся у подножияхолма под стеклянной корой.Этот проект – один из самых сложных на территории "Зарядья".С одной стороны здание как бы вмонтировано в холм, который стал частьюоткрытого амфитеатра. Сверху здание концертного зала накрыто светопрозрачнойконструкцией, под которой находится одна из прогулочных зон парка и непосредственносам концертный зал.Внутренне закрытое пространство состоит из двух залов: большойрассчитан на 1600 мест, а малый с балконом может принять 400 зрителей. Он предназначенв основном для репетиций, но здесь можно показывать и небольшие постановки.Проектировал зал "Зарядье" настоящий акустическийгений – Ясухиса Тойота, инженер, проектировавший лучшие концертные залы мира. Вчисле его крупных проектов – Эльбаская филармония в Гамбурге, Парижскаяфилармония, Концертный зал Мариинского театра, Disney Concert Hall вЛос-Анджелесе и еще десятки залов.Изюминка зала – орган французской фирмы Mühleisen. Поколичеству регистров (их 85) он будет самым большим инструментом в России и вмире. Собран вручную по старинным технологиям – индивидуально под параметрыконцертного зала.Большие размеры и сложное устройство инструмента потребовалиспециальных условий при его транспортировке, приемке и монтаже. Доставляли егопо частям, разгружая детали бережно, будто бы в огромных коробках было стекло.Партер зрительного зала оснащен системой перемещения кресел,специально разработанной для концертного зала "Зарядье". Зрительные ряды засценой состоят из подъемных площадок с акустической камерой и криволинейнойтелескопической трибуны – блитчера. Амфитеатр трансформируется в ровный полвсего за 40 минут.Сцена и зрительный зал оборудованы постановочным освещением,выносными софитами с мобильными, точечными и декорационными подъемами,подъемно-опускными площадками сцены для оркестра и хора, а также системамизвукоусиления электроакустики, видеопроекции, технологического видеонаблюдения,связи и оповещения. Здесь есть и своя студия звукозаписи.Напольное покрытие сцены собрано из кедра особой породы,который обеспечит качественную акустику и необходимую реверберацию, то есть процесспостепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях. Втаком зале можно проводить любые концерты по сложности исполнения и числумузыкальных инструментов в оркестре.Пол в зрительном зале тоже непростой: он выложен паркетнойдоской из дуба. Пространство зрительских фойе состоит из панорамных фасадныхстекол, стены отделаны декоративными деревянными панелями, потолок облицован панелямииз искусственного камня со встроенным освещением.Как сказал прославленный российский дирижер Валерий Гергиев,с открытием концертного зала в "Зарядье" наша страна получитвозможность ярко продемонстрировать традиции сохранения и приумножениякультурных ценностей.Сегодня, 9 сентября здесь пройдет концерт с участиемИльдара Абдразакова, Красимира Стоянова и Франческо Мели в сопровождении Российскогонационального оркестра.