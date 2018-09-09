Избирательные комиссии в Приморском крае приступили к подсчету голосов на досрочных выборах губернатора региона, голосование завершилось.

В Приморье закрылись избирательные участки. Пострадавшие в результате паводка жители региона голосовали особенно активно, передает "Интерфакс".Само голосование прошло штатно, никаких нарушений зафиксировано не было, сообщил зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.На выборах губернатора края уверенно лидирует врио главы Приморья Андрей Тарасенко от "Единой России", который набирает 61,52% голосов после обработки 8,84% протоколов, передает РИА Новости.