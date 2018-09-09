Главой республики Дагестан избран 69-летний Владимир Васильев, с октября 2017 года временно исполнявший обязанности главы республики вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. Депутаты Народного собрания избрали Васильева на пост главы республики в ходе тайного голосования. Уточняется, что из 86 депутатов, получивших бюллетени, за Васильева отдали свои голоса 77.

Главой республики Дагестан избран 69-летний Владимир Васильев, с октября 2017 года временно исполнявший обязанности главы республики вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. Депутаты Народного собрания избрали Васильева на пост главы республики в ходе тайного голосования. Уточняется, что из 86 депутатов, получивших бюллетени, за Васильева отдали свои голоса 77.Кандидатуру Васильева и еще двух человек для избрания на должность главы региона президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана 17 августа этого года. Альтернативными кандидатами были заместители председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев — за него сегодня отдали голоса пятеро депутатов — и Махмуд Махмудов — за него проголосовали четыре народных избранники, передает ТАСС.В России 9 сентября проходит Единый день голосования. Всего по стране проходят порядка пяти тысяч выборов разного уровня. В 22 регионах идут прямые выборы глав, в 16 — голосование за состав местных заксобраний. В семи одномандатных округах проходят выборы в Госдуму. Всего в списках избирателей значатся 65 миллионов человек.