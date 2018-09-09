На так называемых дачных избирательных участках, открытых в нескольких регионах для голосования москвичей на выборах мэра Москвы по месту нахождения, стоят очереди из голосующих. Об этом рассказал журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

На так называемых "дачных" избирательных участках, открытых в нескольких регионах для голосования москвичей на выборах мэра Москвы по месту нахождения, стоят очереди из голосующих. Об этом рассказал журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.По его словам, пять московских участков в Тульской области к полудню дали явку 19,1 процента, пять участков во Владимирской области — 32,1 процента. "На участки стоят очереди из голосующих, как мы и ожидали", — сказал Венедиктов, добавив, что подсчет явки на подмосковных и калужских участках пока идет.Более 3800 избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы открылись в 8:00, они будут работать до 22:00 по московскому времени. Выборы мэра Москвы проходят в Единый день голосования и в этом году совпадают с Днем города. На должность столичного градоначальника претендуют пять кандидатов, в том числе действующий мэр Сергей Собянин. Четверо из них уже отдали свои голоса.