Серьезных нарушений на участках не зафиксировано

Серьезных нарушений на участках не зафиксированоВо Владимирской области по состоянию на 15:00 воскресенья, 9 сентября, явка на выборах составила 22,89%, сообщили в областной избирательной комиссии.Как следует из облизбиркома, к 15:00 свои голоса на выборах отдали 258 831 человек.Серьезных нарушений пока зафиксировано не было. Как в облизбиркоме, около полудня поступила информация, что на одном из участков якобы произошел вброс бюллетеней. Как показала проверка, соответствующую видеозапись выложили в интернет накануне дня голосования, 8 сентября. Кроме того, показанные на видео расположение оборудования в помещении и состав якобы членов комиссии не соответствуют действительности.