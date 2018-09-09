Избирательные участки закрылись в 20:00

Избирательные участки закрылись в 20:00Все избирательные участки Владимирской области закрылись в 20:00, ведется подсчет голосов, сообщает областная избирательная комиссия.По состоянию на 18:00 9 сентября, явка в регионе составила 28,88%. О серьезных нарушениях в настоящее время не сообщается. Напомним, что около полудня поступила информация о вбросе на одном из участков, однако она .Во Владимирской области 9 сентября прошли выборы губернатора, депутатов регионального парламента седьмого созыва и 15 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.