Автомобиль скорой помощи врезался в стену дома в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на Старо-Петергофском проспекте. По предварительным данным, водитель умер за рулем из-за сердечного приступа.

Автомобиль скорой помощи врезался в стену дома в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на Старо-Петергофском проспекте. По предварительным данным, водитель умер за рулем из-за сердечного приступа, сообщает агентство РИА Новости.И сегодня же крупное ДТП произошло в Подмосковье: автобус столкнулся с цементовозом. Два человека погибли, тринадцать получили травмы и отправлены в больницу.