Виновник ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии, находился под воздействием наркотиков.

Виновник ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии, находился под воздействием наркотиков.Как ранее сообщалось, в субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия. ДТП произошло на отрезке дороги Псоу — Сухум. Делегация Абхазии возвращалась из официальной поездки в Сирию. Колонну автомобилей, ехавших с проблесковыми маячками, не пропустила машина виновника аварии. В колонне ехал и автомобиль президента республики Рауля Хаджимбы, он не пострадал.22-летний водитель врезавшегося в колонну автомобиля "ВАЗ-21099" задержан. Следователи прокуратуры, работающие на месте происшествия, сообщили, что задержанный находился под действием наркотиков и не имел водительских прав.Президент Абхазии Рауль Хаджимба созвал Совет безопасности республики в связи с гибелью премьер-министра. Как сообщает ТАСС, на заседании Совбеза будет объявлен состав государственной комиссии по организации похорон.Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека").