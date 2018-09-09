Всемирная федерация керлинга отозвала свое предложение российскому керлингисту Александру Крушельницкому о мировом соглашении и двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Всемирная федерация керлинга отозвала свое предложение российскому керлингисту Александру Крушельницкому о мировом соглашении и двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев."Вчера прошла встреча со Всемирной федерацией керлинга, и они предложили не подписывать соглашение до судебного разбирательства, — заявил Свищев, которого цитирует ТАСС. – В федерации сослались на письмо Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не согласно с предложением о двухлетней дисквалификации. В WADA оспорили бы это в суде".Напомним, что на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по результатам допинг-теста в крови Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Он выступал в паре с Анастасией Брызгаловой. Российский тандем завоевал бронзовые медали, которых из-за нарушения антидопинговых правил, пара была впоследствии лишена.