Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поддержку Белграда по вопросу Косова.

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поддержку Белграда по вопросу Косова.Находясь в Косове и Метохии с двухдневным визитом, Вучич выразил слова благодарности в адрес России: "Спасибо братьям из России, которые были с нами, когда с нами никого не было". Его выступление транслировали в воскресенье национальные телеканалы.Также сербский лидер высказался по вопросу о вступлении страны в Североатлантический альянс. "Сербия твердо стоит на позиции не вступать в НАТО".Накануне косовские албанцы заблокировали дороги, ведущие к сербскому селу Банье в Косове. Косовары жгли покрышки и сооружали баррикады. Организатором блокады сербские СМИ называют бывшего полевого командира Освободительной армии Косова, а ныне спикер парламента Кадри Весели. В 90-е он этот район находился под его контролем.Вучич был вынужден обратиться к собравшимся в Банье по телефону.