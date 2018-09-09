Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг критике стратегию своей страны на переговорах с Евросоюзом по Brexit, которую он считает слишком мягкой. По мнению политика, пока на переговорах Брюссель получает все, что хочет.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг критике стратегию своей страны на переговорах с Евросоюзом по Brexit, которую он считает слишком мягкой. По мнению политика, пока на переговорах Брюссель получает все, что хочет. "Мы согласились на предложенный ЕС график, мы согласились передать ему 39 миллиардов фунтов стерлингов, не получив ничего взамен", — заявил Джонсон в интервью газете Daily Mail.Комментируя предложения премьер-министра Терезы Мэй по условиям Brexit, экс-министр высказал мнение, что она принимает правила, навязанные Евросоюзом, не пытаясь что-либо изменить. Такую ситуацию Джонсон считает унижением. В этой связи он сравнил Великобританию с "хилым существом", которое комично злится на значительно превосходящую его по весу гориллу."Мы создали условия для того, чтобы постоянно подвергаться политическому шантажу. Мы надели пояс смертника на британскую конституцию, а детонатор вручили Мишелю Барнье (переговорщику от ЕС по Brexit)", — подчеркнул Джонсон.Бывший глава британского МИД в июле возглавил рейтинг возможных преемников премьер-министра Мэй. Однако накануне Джонсон и его супруга объявили о разводе, что, по мнению политологов, может негативно сказаться на его репутации и перекрыть путь к премьерскому креслу.