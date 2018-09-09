Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данберри, пожаловался на антисанитарные условия и железные нары вместо нормальной кровати.

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме Данберри, пожаловался на антисанитарные условия и железные нары вместо нормальной кровати."Я, конечно, не сидел в российских тюрьмах, но я здесь живу в полной антисанитарии", — приводит слова Ярошенко РИА Новости.Летчик рассказал, что его содержат в маленькой камере, рассчитанной на 100 человек. На всех приходится всего четыре туалета. Нары представляют собой сваренные два уголка и лист металла, у заключенных есть небольшой матрасик, но нет подушки. По словам Ярошенко, спит он на втором ярусе, залезать на который ему тяжело из-за хронических заболеваний и плохого состояния здоровья.Летчик назвал тюрьму "американскими застенками". Он заявил также, что держится только ради своих жены и дочки.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Его арестовали в Либерии в мае 2010 года, затем экстрадировали в США. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, от апелляции в Верховный суд он отказался. Летчик свою вину полностью отрицает. На днях появилась информация о том, что дело Ярошенко могут пересмотреть в апреле 2019 года. Есть вероятность, что россиянина переведут отбывать наказание на родину. В августе летчика в тюрьме навестили супруга и дочь.