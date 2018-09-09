В Санкт-Петербурге завершился футбольный турнир среди юношеских команд памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Сборная России стала обладателем бронзовых наград, обыграв в поединке за третье место команду Литвы.

В Санкт-Петербурге завершился футбольный турнир среди юношеских команд памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Сборная России стала обладателем бронзовых наград, обыграв в поединке за третье место команду Литвы.Поединок между соперниками завершился со счетом 2:0 в пользу российских юношей. На 33 минуте счет в игре открыл Гамид Агаларов, а на 86-й минуте удвоил преимущество и, тем самым, поставили точку в матче Рустам Халназаров. При этом отметим, что обе команды завершали игру не в полных составах – у Литвы было удалено два игрока, у России – на 90-й минуте встречи удалился Александр Черников.Золотые медали турнира в воскресенье разыграют команды Санкт-Петербурга и Турции.