В нескольких регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, присутствуют электоральные эксперты из стран ЕС, приглашенные российскими общественными организациями. Они наблюдают за ходом выборов в рамках Единого дня голосования, рассказал член ЦИК России Василий Лихачев.

В нескольких регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, присутствуют электоральные эксперты из стран ЕС, приглашенные российскими общественными организациями. Они наблюдают за ходом выборов в рамках Единого дня голосования, рассказал член ЦИК России Василий Лихачев.По его словам, это эксперты из системообразующих стран Евросоюза — Германии, Франции, Италии, Испании и Бельгии, передает "Интерфакс". В день выборов и 10 сентября они будут работать в Москве и Подмосковье, на территории Кемеровской, Владимирской, Новосибирской областей и в Ульяновске". Ранее в российской сети "Национальный общественный мониторинг" сообщали, что в Россию приедет 10 зарубежных электоральных экспертов.Василий Лихачев также рассказал о своем разговоре с одним из европейских электоральных экспертов, передает РИА Новости. Темой беседы был Крым — по словам Лихачева, он как специалист в области международного права приводил в качестве доводов устав ООН и декларацию прав человека. Аргументы члена ЦИК о том, что Крым действительно является частью РФ и имеет право участвовать во всех федеральных избирательных кампаниях, по его мнению, были услышаны. Вопрос о признании Европой статуса Крыма как субъекта Российской Федерации — "где-то в недалеком будущем", считает Лихачев.Всего в России 9 сентября проходят порядка пяти тысяч выборов разного уровня. В 22 регионах идут прямые выборы глав, в 16 — голосование за состав местных заксобраний. В семи одномандатных округах проходят выборы в Госдуму. Всего в списках избирателей значатся 65 миллионов человек.