Матч Лиги наций между футбольными сборными Англии и Испании, проходивший на лондонском стадионе Уэмбли, был омрачен травмой защитника англичан Люка Шоу. В начале второго тайма футболист бы заменен и госпитализирован.

Матч Лиги наций между футбольными сборными Англии и Испании, проходивший на лондонском стадионе "Уэмбли", был омрачен травмой защитника англичан Люка Шоу. В начале второго тайма футболист бы заменен и госпитализирован.Вскоре после перерыва Люк Шоу и защитник испанцев Даниэль Карвахаль столкнулись в воздухе, после чего англичанин потерял сознание. Футболист покинул поле на носилках с кислородной маской и был экстренно госпитализирован.К счастью, травма Шоу оказалась не столь серьезной. Люк довольно быстро пришел в себя и успокоил болельщиков записью в социальной сети. " "Спасибо вам за всю вашу любовь и поддержу. Я чувствую себя хорошо и нахожусь в надежных руках. Я боец, так что скоро вернусь на поле", — цитирует Шоу РИА Новости.Встреча завершилась победой сборной Испании 2:1. На гол Маркуса Рэшфорда гости ответили точными ударами Сауля и Родриго. В конце встречи Дэнни Уэльбек забил второй мяч в ворота испанцев, но этот гол не был засчитан.