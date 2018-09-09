В Амурской области, где прошли досрочные выборы губернатора и выборы депутата Госдумы, закрылись избирательные участки. Голосование завершилось и в Якутии — там выбирали главу региона, депутатов Госсобрания, мэра Якутска и депутатов гордумы. А в Магаданской области уже подсчитывают голоса.

В Амурской области, где 9 сентября прошли досрочные выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Госдумы, закрылись избирательные участки. Голосование завершилось и в Якутии — там выбирали главу региона, депутатов Госсобрания, мэра Якутска и депутатов городской думы.А в Магаданской области уже подсчитывают голоса. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местный ЦИК, по данным на этот час лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Носов, он набрал 76,6 процента голосов после обработки 1,04 процента протоколов.В Амурской области временно исполняющий обязанности губернатора региона Василий Орлов соревнуется еще с тремя кандидатами: от народной партии "За женщин России", "Справедливой России" и КПРФ.За пост главы Якутии борются временно исполняющий обязанности руководителя региона Айсен Николаев, а также кандидаты от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.По данным на 18 часов местного времени (12 часов по Москве), в Амурской области явка избирателей составила 26,81 процента, в Якутии — 43,85 процента. В Магаданской области на тот же час (18 часов местного времени, 10 утра по Москве) проголосовали 35,55 процента избирателей.